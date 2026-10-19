मुंबई में टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी, मुख्यमंत्री फडणवीस ने की फोन पर बात

मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच सहित कुल 15 टीमें बनाई हैं। इन टीमों का काम है गोली चलाने वालों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना।

पुलिस घटना से जुड़े CCTV फुटेज खंगाल रही है और मौके से सबूत इकट्ठा कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। इस बीच, कुछ राजनेता राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी उनका पूरा ध्यान गोली चलाने वाले बदमाशों को पकड़ने पर है।