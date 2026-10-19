मुंबई में टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी, मुख्यमंत्री फडणवीस ने की फोन पर बात
रविवार को मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी हुई, जिसमें उनका ड्राइवर और एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर घायल हो गए। हालांकि, टाइगर श्रॉफ खुद पूरी तरह से ठीक हैं।
इस घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टाइगर श्रॉफ से फोन पर संपर्क किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि पुलिस मामले पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर जल्दी कार्रवाई होगी।
मुंबई पुलिस ने बनाईं 15 टीमें
मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच सहित कुल 15 टीमें बनाई हैं। इन टीमों का काम है गोली चलाने वालों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना।
पुलिस घटना से जुड़े CCTV फुटेज खंगाल रही है और मौके से सबूत इकट्ठा कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। इस बीच, कुछ राजनेता राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी उनका पूरा ध्यान गोली चलाने वाले बदमाशों को पकड़ने पर है।