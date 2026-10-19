टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस पर बरसे सपकाल, पूछा - जेल से कैसे चल रहा बिश्नोई का राज?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में हुए हमले के बाद कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। सपकाल ने कहा कि यह वारदात बताती है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है।