पुलिस ने घटना स्थल को चारों तरफ से घेरकर सील कर दिया है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि उस शख्स को पकड़ा जा सके जिसने लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई और जो अभी भी फरार है।

मामले की और जानकारी जुटाने के लिए होटल के कर्मचारियों और वहां रुके मेहमानों से भी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने सभी लोगों से अफवाहें न फैलाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद पीड़ित परिवारों को पूरी जानकारी दे दी जाएगी।