प्रताड़ना से तंग महिला ने लिव-इन पार्टनर को गोली मारी, बेटी को बचाने को थी मजबूरी
उत्तर प्रदेश में शुभा रानी नाम की एक महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर अनुज कुमार को गोली मारने की बात कबूल की है। महिला का कहना है कि अनुज उसे बहुत परेशान करता था। अनुज का शव 29 अप्रैल को जुलहापुर गांव के पास एक जंगल में मिला था। अनुज का परिवार जब पुलिस के पास पहुँचा और शिकायत दर्ज करवाई, तब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की।
शुभा रानी गिरफ्तार, प्रताड़ना का आरोप
रानी ने पुलिस को बताया कि अनुज उसे शारीरिक और यौन तौर पर बहुत परेशान करता था। वह उसे आपत्तिजनक वीडियो और पैसों के लिए ब्लैकमेल भी करता था। रानी ने पुलिस को यह भी बताया कि अनुज ने उसकी बेटी को भी नहीं बख्शा था, उसे भी परेशान करता था। इतना ही नहीं, उसने पहले रानी की बहन के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। पुलिस के मुताबिक, अनुज के एक और हमले के बाद रानी ने उसे गोली मारने का फैसला किया। रानी ने बताया कि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अनुज की ही पिस्टल का इस्तेमाल किया। पुलिस ने रानी को गिरफ्तार कर लिया है और अनुज को गोली मारने में इस्तेमाल हुई पिस्टल भी बरामद कर ली है।