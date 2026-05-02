प्रताड़ना से तंग महिला ने लिव-इन पार्टनर को गोली मारी, बेटी को बचाने को थी मजबूरी

शुभा रानी गिरफ्तार, प्रताड़ना का आरोप

रानी ने पुलिस को बताया कि अनुज उसे शारीरिक और यौन तौर पर बहुत परेशान करता था। वह उसे आपत्तिजनक वीडियो और पैसों के लिए ब्लैकमेल भी करता था। रानी ने पुलिस को यह भी बताया कि अनुज ने उसकी बेटी को भी नहीं बख्शा था, उसे भी परेशान करता था। इतना ही नहीं, उसने पहले रानी की बहन के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। पुलिस के मुताबिक, अनुज के एक और हमले के बाद रानी ने उसे गोली मारने का फैसला किया। रानी ने बताया कि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अनुज की ही पिस्टल का इस्तेमाल किया। पुलिस ने रानी को गिरफ्तार कर लिया है और अनुज को गोली मारने में इस्तेमाल हुई पिस्टल भी बरामद कर ली है।