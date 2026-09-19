कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार निलंबित, ये लगे आरोप

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के प्रमुख शिवशंकरप्पा एस साहूकार को निलंबित कर दिया गया है। उन पर प्रक्रियागत अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के आरोप लगे थे।

बताया जा रहा है कि उनकी बेटी को सरकारी नौकरी इसलिए मिल गई क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आय का एक गलत आंकड़ा दिया था। इसके अलावा, पशु चिकित्सक के पदों के लिए हुई परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था।

यह सारी दिक्कतें 2019 से ही चल रही थीं। अधिकारियों ने पहले भी कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए थे और चिंताएं जताई थीं।