कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार निलंबित, ये लगे आरोप
कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के प्रमुख शिवशंकरप्पा एस साहूकार को निलंबित कर दिया गया है। उन पर प्रक्रियागत अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के आरोप लगे थे।
बताया जा रहा है कि उनकी बेटी को सरकारी नौकरी इसलिए मिल गई क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आय का एक गलत आंकड़ा दिया था। इसके अलावा, पशु चिकित्सक के पदों के लिए हुई परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था।
यह सारी दिक्कतें 2019 से ही चल रही थीं। अधिकारियों ने पहले भी कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए थे और चिंताएं जताई थीं।
साहूकार का KPSC में प्रमोशन और उत्तर-पुस्तिकाओं में हेरफेर के आरोप
साहूकार 2019 में KPSC में शामिल हुए थे। 2021 में उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि उनके कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे।
2023 और 2024 में कांग्रेस सरकार के दौरान ये मामले और गरमा गए। पारदर्शिता को लेकर आयोग के अंदर ही खूब खींचतान हुई। उन पर नियम तोड़ने और 24 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की उत्तर-पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे। इन आरोपों के बाद एक आधिकारिक जांच भी शुरू हुई।