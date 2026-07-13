कर्नाटक के भर्ती प्रमुख निलंबित, 2 बेटियों को गलत तरीके से नौकरी देने का है आरोप

साहूकर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और हितों के टकराव की बात छुपाई। उन्होंने अपनी बेटियों को ऐसी आरक्षित श्रेणियों का लाभ लेने दिया, जिनके लिए वे योग्य नहीं थीं। इतना ही नहीं, उनकी एक बेटी ने तो OBC कोटा का फायदा उठाने के लिए अपनी आय कम बताई, जबकि नियमों के हिसाब से वह ऐसा नहीं कर सकती थी। राज्यपाल चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन सभी आरोपों की जांच करे। जब तक इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, साहूकर निलंबित ही रहेंगे।