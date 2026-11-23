विधायक अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी पर चक्रवात 'अकवान' का साया
मोकामा के विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवानी का विवाह 25 नवंबर को नदवान गांव में होने वाला है। इससे पहले चक्रवात 'अकवान' की भारी बारिश ने उनकी तैयारियों पर पानी फेर दिया है। शादी के स्थल पर जमीन पूरी तरह से दलदली हो गई है। ऐसे में VIP मेहमानों के लिए हेलिपैड पर उतरना भी मुश्किल दिख रहा है। यहां तक कि तय की गई घुड़दौड़ भी शायद रद्द करनी पड़े, जिसका इनाम महिंद्रा थार रखी गई थी।
अनंत सिंह ने दामाद को दी 3.5 करोड़ की डिफेंडर कार
स्थानीय लोग अनंत सिंह को 'छोटे सरकार' के नाम से जानते हैं। वे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम जल्द से जल्द साफ हो जाए ताकि शादी का समारोह बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। अभी कुछ ही समय पहले हुए तिलक समारोह में उन्होंने अपने होने वाले दामाद को लगभग 3.5 करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी तोहफे में दी थी। वहीं दूसरी तरफ, चक्रवात 'अकवान' के कारण हो रही लगातार बारिश ने पूरे बिहार में मुश्किल खड़ी कर दी है। इसका सबसे ज्यादा असर पटना और मोकामा जैसे इलाकों में देखा जा रहा है, जहां लोगों का रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।