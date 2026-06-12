परिवार पालने जहाज पर गया था शिवानंद, जान गंवाई; अब पार्थिव शरीर लाने की गुहार

पिता ने स्वदेश वापसी के लिए मदद मांगी

यह खबर मिलने के बाद शिवानंद के परिवार ने उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए वापस लाने में मदद की गुहार लगाते हुए अधिकारियों से संपर्क किया। उनके पिता राम जी चौरसिया ने दुख भरे शब्दों में कहा, 'अब हमारी बस यही इच्छा है कि उनका पार्थिव शरीर घर लाया जाए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें।' सरकार की सहायता का इंतजार करते हुए और अंतिम विदाई की तैयारी करते हुए, स्थानीय अधिकारी और गांव वाले इस मुश्किल घड़ी में परिवार का साथ दे रहे हैं।