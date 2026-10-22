कर्नाटक: दशहरा उत्सव में हाथी ने मचाया हड़कंप, 650 किलोग्राम चांदी की अंबारी गिरी

कर्नाटक के शिवमोग्गा में चल रहे दशहरा समारोह के दौरान जंबो सवारी में एक हाथी सोमन्ना अचानक अपने तय रास्ते से भटक गया। हाथी के भटकने से देवी चामुंडेश्वरी की प्रतिमा वाली 650 किलोग्राम वजनी चांदी की अंबारी नीचे गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना में 3 कारें और 3 मोटरसाइकिलें भी टूट गईं। गनीमत रही कि किसी बडे जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। वन अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और हालात को काबू में किया।