विधायक के आदेश ने शिवमोग्गा दशहरा में मचाई अफरा-तफरी? हाथी सोमन्ना घबराया
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22 अक्टूबर को शिवमोगा दशहरा में उस समय हंगामा हो गया, जब एक विधायक ने अचानक हाथियों की कतार में बदलाव करने का आदेश दिया। सोमन्ना नाम का एक हाथी, जो पहली बार इस आयोजन में हिस्सा ले रहा था, उसे अचानक सबसे आगे कर दिया गया।
भीड़ के सामने आने पर वह घबरा गया, जिसके बाद पूरे उत्सव के दौरान अफरा-तफरी मच गई।
वन विभाग की रिपोर्टों ने दी जानवरों पर तनाव की चेतावनी
अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि हाथियों की कतार में यह बदलाव विधायक के निर्देशों पर ही किया गया था। वन विभाग की रिपोर्टें भी इस ओर इशारा करती हैं कि इस तरह के अचानक बदलाव जानवरों को बहुत ज्यादा तनाव दे सकते हैं और पूरे आयोजन को बिगाड़ सकते हैं।