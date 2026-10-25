विधायक के आदेश ने शिवमोग्गा दशहरा में मचाई अफरा-तफरी? हाथी सोमन्ना घबराया

22 अक्टूबर को शिवमोगा दशहरा में उस समय हंगामा हो गया, जब एक विधायक ने अचानक हाथियों की कतार में बदलाव करने का आदेश दिया। सोमन्ना नाम का एक हाथी, जो पहली बार इस आयोजन में हिस्सा ले रहा था, उसे अचानक सबसे आगे कर दिया गया।

भीड़ के सामने आने पर वह घबरा गया, जिसके बाद पूरे उत्सव के दौरान अफरा-तफरी मच गई।