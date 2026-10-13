लखनऊ: कारोबारी की संदिग्ध मौत, गर्लफ्रेंड पर लगे ये आरोप

लखनऊ में 9 अक्टूबर को एक 28 साल के कारोबारी शिव शर्मा की मौत का मामला सामने आया है। अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा दुबे के चौथे फ्लोर वाले फ्लैट से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी। उनके परिवार को इस घटना में कुछ गड़बड़ लगी है।

उन्होंने शिव के शरीर पर चोट के निशान, सिगरेट से जले हुए दाग, चेहरे पर लिपस्टिक जैसे निशान और उनके शरीर पर मेकअप भी देखा है।

शिव की मां रंजना ने जब शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे और 4 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।