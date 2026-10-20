उद्धव की दशहरा रैली से दादर-माहिम के रास्ते बंद, निकलने से पहले जान लें ये योजना
मुंबई में मंगलवार को दादर और माहिम में ट्रैफिक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। शिवसेना (UBT) शिवाजी पार्क में अपनी बड़ी दशहरा रैली करने जा रही है। इस रैली की अगुवाई उद्धव ठाकरे करेंगे। यह रैली संविधान की रक्षा और त्योहारों की परंपराओं को बचाने पर केंद्रित होगी। सुबह 8 बजे से रात 11.55 बजे तक रास्ते बंद रहेंगे और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया जाएगा। बड़ी भीड़ जमा होने की संभावना है, इसलिए अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं।
शिवाजी पार्क पार्किंग नियम, वैकल्पिक रास्ते
SVS रोड और राजा बाधे चौक जैसी मुख्य सड़कें बंद रहेंगी। इनके बजाय आप SK बोले रोड या गोखले रोड का उपयोग कर सकते हैं। शिवाजी पार्क के आसपास की आठ सड़कों पर गाड़ियों की पार्किंग मना रहेगी। हालांकि, जो लोग वेस्टर्न एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से आएंगे, उनके लिए खास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने को कहा है ताकि व्यवस्था बनी रहे। अगर आप उस इलाके में जाने की सोच रहे हैं, तो ताजा जानकारियों पर ध्यान दें।