उद्धव की दशहरा रैली से दादर-माहिम के रास्ते बंद, निकलने से पहले जान लें ये योजना

SVS रोड और राजा बाधे चौक जैसी मुख्य सड़कें बंद रहेंगी। इनके बजाय आप SK बोले रोड या गोखले रोड का उपयोग कर सकते हैं। शिवाजी पार्क के आसपास की आठ सड़कों पर गाड़ियों की पार्किंग मना रहेगी। हालांकि, जो लोग वेस्टर्न एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से आएंगे, उनके लिए खास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने को कहा है ताकि व्यवस्था बनी रहे। अगर आप उस इलाके में जाने की सोच रहे हैं, तो ताजा जानकारियों पर ध्यान दें।