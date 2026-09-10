डॉक्टर मारपीट मामला: शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा, अब देना होगा जवाब

शुरुआत में रमेश म्हात्रे को जमानत मिल गई थी, लेकिन इस फैसले से डॉक्टरों और आम जनता में काफी गुस्सा और विरोध देखने को मिला। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। कोर्ट ने इस घटना को चिकित्सा व्यवस्था पर हमला करार देते हुए म्हात्रे को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। उन्हें 20 दिनों तक जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद उन्हें सशर्त जमानत मिल पाई। अब उनकी जमानत को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रमेश म्हात्रे से जवाब मांगा है। यह मामला लगातार देशभर में सुर्खियां बटोर रहा है।