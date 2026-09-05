नेपाल ने बाढ़ के बाद अमेरिका, चीन, भारत से मांगा जलवायु न्याय, सरकार ने दिया जवाब

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन को 'एक साझा चुनौती' बताया है, जिसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करने की जरूरत है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि जिन विकसित देशों ने अतीत में सबसे ज्यादा प्रदूषण फलाया है, उन्हें ही इस दिशा में सबसे आगे रहना चाहिए और नेपाल जैसे विकासशील व संवेदनशील देशों का साथ देना चाहिए।

इस बीच, भारत ने नेपाल को राहत सामग्री और बचाव दल भेज दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने भारत की इस पहल की सार्वजनिक रूप से सराहना की है।