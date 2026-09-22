गाजियाबाद की रिहायशी सोसायटी की लिफ्ट में शख्स ने किया पेशाब, CCTV ने कैद हुई घटना
गाजियाबाद की शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी में एक शख्स लिफ्ट के अंदर पेशाब करते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV फुटेज से पता चला कि वह कंट्रोल पैनल की तरफ मुंह करके पेशाब कर रहा था। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। फुटेज में यह भी दिखा कि इस हरकत को देखकर एक शख्स लिफ्ट में जाने के बजाय पीछे हट गया। इस घटना से लोग बहुत गुस्से में थे।
वीडियो के बाद आवासीय परिसरों में साफ-सफाई पर छिड़ी बहस
बदबू की शिकायतें मिलने के बाद जब CCTV फुटेज खंगाला गया, तो यह घटना सामने आई। इस घटना के बाद अब लोगों के बीच इस बात पर बड़ी बहस छिड़ गई है कि साझा जगहों को साफ-सुथरा कैसे रखा जाए। साथ ही, उन जगहों पर जिम्मेदार व्यवहार कितना जरूरी है, जिनका इस्तेमाल हम सब रोज करते हैं, यह मुद्दा भी अहम हो गया है। इस वीडियो ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आवासीय सोसायटियों में सार्वजनिक जगहों का गलत इस्तेमाल करने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए।