गाजियाबाद की रिहायशी सोसायटी की लिफ्ट में शख्स ने किया पेशाब, CCTV ने कैद हुई घटना

बदबू की शिकायतें मिलने के बाद जब CCTV फुटेज खंगाला गया, तो यह घटना सामने आई। इस घटना के बाद अब लोगों के बीच इस बात पर बड़ी बहस छिड़ गई है कि साझा जगहों को साफ-सुथरा कैसे रखा जाए। साथ ही, उन जगहों पर जिम्मेदार व्यवहार कितना जरूरी है, जिनका इस्तेमाल हम सब रोज करते हैं, यह मुद्दा भी अहम हो गया है। इस वीडियो ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आवासीय सोसायटियों में सार्वजनिक जगहों का गलत इस्तेमाल करने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए।