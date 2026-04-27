पश्चिम एशिया संकट से बासमती निर्यातकों की कमर टूटी, शिपिंग लागत 70 प्रतिशत तक बढ़ी देश Apr 27, 2026

पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट के कारण बासमती चावल के निर्यातकों को शिपिंग लागत में अचानक आई बढ़ोतरी से भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बासमती चावल किसान और निर्यातक विकास फोरम (BRFEDF) ने बताया है कि युद्ध जोखिम अधिभार (वॉर-रिस्क सरचार्ज) के नाम पर हर कंटेनर पर 800 डॉलर से लेकर 6,000 डॉलर तक का अतिरिक्त शुल्क लग रहा है। कुछ मामलों में तो यह कुल शुल्क माल की कुल कीमत का 60 से 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके साथ ही, शिपिंग कंपनियां अचानक माल का रास्ता बदल रही हैं या उसे रोक रही हैं। जिसके कारण निर्यातकों को अप्रत्याशित बिलों का सामना करना पड़ रहा है और उनके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं बचा है।