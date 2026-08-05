जंतर-मंतर पर नौकरी छोड़ना पड़ा महंगा: वायरल कॉन्स्टेबल शेर सिंह बर्खास्त, जमीन विवाद में भी घिरे
पिथौरागढ़ के एक कॉन्स्टेबल, शेर सिंह को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद 'गंभीर कदाचार' के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान, सिंह ने सबके सामने अपनी नौकरी छोड़ दी थी।
उन्होंने दावा किया था कि उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र किराने की दुकानों पर आसानी से मिल रहा था। प्रदर्शन से उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया था।
सिंह निलंबित, जमीन के मामले में भी नाम आया सामने
दरअसल, शेर सिंह को पहले से ही निलंबित किया जा चुका था। उन्हें जून में ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के कारण यह कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा, साल 2025 के एक जमीन हड़पने के मामले में भी उनका नाम सामने आया था।
पुलिस ने इस पर बयान देते हुए कहा कि वे अनुशासनहीनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि पुलिस बल के लिए जनता का भरोसा बनाए रखना बहुत अहम है।