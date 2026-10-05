शरजील इमाम को सालों बाद मिली राहत, चचेरे भाई की शादी के लिए अंतरिम जमानत
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों में अहम भूमिका निभाने के आरोप में जेल में बंद शरजील इमाम को दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें अपने चचेरे भाई की बिहार और दिल्ली में होने वाली शादी में शामिल होने के लिए 10 अक्टूबर तक जेल से बाहर रहने की इजाजत मिली है। कई सालों से उनकी जमानत याचिकाएं लगातार खारिज हो रही थीं, ऐसे में यह उनके लिए एक खास मौका है।
शरजील पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोप
शरजील पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत गंभीर आरोप हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने CAA और NRC के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 के दिल्ली दंगों को भड़काने की साजिश रची थी। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। पिछले हफ्ते ही उनकी नियमित जमानत याचिका फिर से खारिज हो गई थी। उनके परिवार के लिए यह कुछ दिनों की रिहाई बहुत मायने रखती है। उनके भाई ने बताया, "सात साल में उन्हें यह दूसरी बार जमानत मिली है। उनके चचेरे भाई की शादी हो रही है। उन्हें 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के लिए जमानत मिली है। शायद थोड़ी देर हुई है, लेकिन हमें न्याय जरूर मिलेगा।"