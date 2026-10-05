शरजील इमाम को सालों बाद मिली राहत, चचेरे भाई की शादी के लिए अंतरिम जमानत

शरजील पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत गंभीर आरोप हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने CAA और NRC के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 के दिल्ली दंगों को भड़काने की साजिश रची थी। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। पिछले हफ्ते ही उनकी नियमित जमानत याचिका फिर से खारिज हो गई थी। उनके परिवार के लिए यह कुछ दिनों की रिहाई बहुत मायने रखती है। उनके भाई ने बताया, "सात साल में उन्हें यह दूसरी बार जमानत मिली है। उनके चचेरे भाई की शादी हो रही है। उन्हें 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के लिए जमानत मिली है। शायद थोड़ी देर हुई है, लेकिन हमें न्याय जरूर मिलेगा।"