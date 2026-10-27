ADA वैज्ञानिक ने की आत्महत्या, परिवार का दावा- काम के बोझ ने ली जान

पुलिस ने इस मामले में 'अप्राकृतिक मौत' का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब परिवार के उन आरोपों की जांच कर रही है, जिनमें कार्यस्थल के दबाव की बात कही गई है। ADA प्रशासन और मानव संसाधन निदेशक कृष्ण राजेंद्र ने बताया कि एजेंसी को कटियार की परेशानियों के बारे में पता नहीं था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी के पास मानसिक स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम मौजूद हैं। राजेंद्र ने आगे कहा कि उनकी सेहत और काम से जुड़े कारक, दोनों ही इस घटना में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह जानने के लिए जांच जारी है कि आखिर क्या हुआ था।