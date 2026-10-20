लातूर के किसान ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या, बेटी की पढ़ाई और कर्ज बनी वजह

अपने वीडियो में क्षीरसागर ने बताया कि उन्हें सूखा राहत या बेटी की पढ़ाई के लिए फीस माफी नहीं मिली। ऐसी मदद उन्हीं जैसे परिवारों के लिए होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं मिली, जिससे वे बहुत निराश थे। उन्होंने कई अधिकारियों से संपर्क किया और कर्ज माफी की उम्मीद भी लगाई थी, लेकिन उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं मिल पाई। सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (ASI) बोधनकर के मुताबिक, अपनी कथित आत्महत्या से पहले क्षीरसागर अपनी सोयाबीन की फसल खराब होने, पुराने कर्जों और बेटी की मेडिकल पढ़ाई के भारी खर्च से बहुत दुखी और परेशान थे।