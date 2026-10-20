लातूर के किसान ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या, बेटी की पढ़ाई और कर्ज बनी वजह
महाराष्ट्र के लातूर में रहने वाले 46 साल के किसान शंकर अबनराव क्षीरसागर ने अपने खेत में आत्महत्या कर ली। उन पर कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा था, जिससे वे जूझ रहे थे। फसल खराब होने और बेटी की मेडिकल कॉलेज की भारी फीस चुकाने के दबाव से वे बेहद परेशान थे। मरने से पहले उन्होंने एक मार्मिक वीडियो ऑनलाइन डाला था, जिसमें उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी।
क्षीरसागर ने कहा- कोई मदद नहीं मिली
अपने वीडियो में क्षीरसागर ने बताया कि उन्हें सूखा राहत या बेटी की पढ़ाई के लिए फीस माफी नहीं मिली। ऐसी मदद उन्हीं जैसे परिवारों के लिए होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं मिली, जिससे वे बहुत निराश थे। उन्होंने कई अधिकारियों से संपर्क किया और कर्ज माफी की उम्मीद भी लगाई थी, लेकिन उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं मिल पाई। सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (ASI) बोधनकर के मुताबिक, अपनी कथित आत्महत्या से पहले क्षीरसागर अपनी सोयाबीन की फसल खराब होने, पुराने कर्जों और बेटी की मेडिकल पढ़ाई के भारी खर्च से बहुत दुखी और परेशान थे।