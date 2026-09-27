उत्तर प्रदेश के हाथरस में रिटायर्ड फौजी और पत्नी की बेरहमी से हत्या

शुरुआती जांच से पता चला है कि उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को बुलाया है। हालांकि, हत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है।

शमसुद्दीन करीब 20 साल पहले फौज से रिटायर हुए थे। वह अपनी दो पत्नियों के साथ बारी-बारी से रहा करते थे। घटना के समय वह अपनी पहली पत्नी सद्दो बेगम के साथ ही रुके हुए थे। अब 5 पुलिस टीमें इस मामले की तह तक जाने और जवाब ढूंढने में जुटी हैं।