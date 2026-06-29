कोलकाता में पूर्व पार्षद शम्स इकबाल पर 70 लाख फिरौती और 16 मौतों का आरोप, पुलिस ने दबोचा

कोलकाता में 16 मौतों से जुड़े तार

इकबाल पर अब फिरौती और आपराधिक धमकी के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आयुध अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, उनका नाम कोलकाता में हुए एक पुराने हादसे से भी जुड़ा है, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई थी। यह हादसा एक गोदाम के गिरने से हुआ था। उन पर आरोप है कि उन्होंने उस इलाके में कई असुरक्षित इमारतों के निर्माण की इजाजत दी थी।