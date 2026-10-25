लुधियाना में खौफनाक वारदात: हत्या कर आरोपियों ने मृतक का हाथ काटा, दुकान पर छोड़ गए

बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सिंह पर तलवारों से वार किया था। इस दौरान, जब एक घर मालिक ने बीच-बचाव की कोशिश की, तो हमलावरों ने उसे भी घायल कर दिया। हमला करने के बाद, आरोपी सिंह का कटा हुआ हाथ एक नजदीकी दुकान पर छोड़ गए। उन्होंने दुकान मालिक को कहा कि इसे उसके परिवार तक पहुंचा दे।

पुलिस ने बताया कि मृतक शक्ति सिंह और पकड़े गए आरोपी, दोनों का ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस हिंसक दुश्मनी के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।