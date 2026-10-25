लुधियाना में खौफनाक वारदात: हत्या कर आरोपियों ने मृतक का हाथ काटा, दुकान पर छोड़ गए
लुधियाना में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक किराना दुकान पर प्लास्टिक के बैग में एक कटा हुआ हाथ मिला। मृतक की पहचान शक्ति सिंह उर्फ भूरा के तौर पर हुई है।
रेडू साहिब गुरुद्वारे के पास कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में गुरमीत सिंह सीडी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि इस हत्या के पीछे निजी दुश्मनी एक बड़ी वजह हो सकती है।
पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही
बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सिंह पर तलवारों से वार किया था। इस दौरान, जब एक घर मालिक ने बीच-बचाव की कोशिश की, तो हमलावरों ने उसे भी घायल कर दिया। हमला करने के बाद, आरोपी सिंह का कटा हुआ हाथ एक नजदीकी दुकान पर छोड़ गए। उन्होंने दुकान मालिक को कहा कि इसे उसके परिवार तक पहुंचा दे।
पुलिस ने बताया कि मृतक शक्ति सिंह और पकड़े गए आरोपी, दोनों का ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस हिंसक दुश्मनी के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।