बागडोगरा में मॉब लिंचिंग: पशु चोरी के शक में दो की मौत, 3 घायल
पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में शनिवार सुबह एक दर्दनाक घटना हुई। ग्रामीणों ने पशु चोरी के शक में सोनापुर के शाहिद अख्तर और हरियाणा के सज्जाद मोहम्मद नाम के 2 लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस घटना में 3 अन्य लोग घायल भी हुए। यह पूरा समूह ताराबाड़ी गांव के पास एक पिकअप वैन और एक कार से पहुंचा था। उनकी मौजूदगी ने ग्रामीणों का ध्यान खींचा क्योंकि गांव वाले पहले हुई पशु चोरी की कुछ घटनाओं के कारण काफी सतर्क थे।
धिमाल में भीड़ का हमला, पुलिस ने शुरू की छापेमारी
पहले हुई घटनाओं से पहले से ही सतर्क ग्रामीणों ने शोर मचाया और इन बाहरी लोगों का धिमाल तक पीछा किया। धिमाल पहुंचते ही मामला हिंसक हो गया। भीड़ ने इस समूह पर हमला कर दिया और उनकी पिकअप वैन में आग लगा दी। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सिलीगुड़ी के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अनिर्बान मजूमदार ने बताया है कि इस हत्या में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू हो चुकी है।