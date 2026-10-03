बागडोगरा में मॉब लिंचिंग: पशु चोरी के शक में दो की मौत, 3 घायल

पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में शनिवार सुबह एक दर्दनाक घटना हुई। ग्रामीणों ने पशु चोरी के शक में सोनापुर के शाहिद अख्तर और हरियाणा के सज्जाद मोहम्मद नाम के 2 लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस घटना में 3 अन्य लोग घायल भी हुए। यह पूरा समूह ताराबाड़ी गांव के पास एक पिकअप वैन और एक कार से पहुंचा था। उनकी मौजूदगी ने ग्रामीणों का ध्यान खींचा क्योंकि गांव वाले पहले हुई पशु चोरी की कुछ घटनाओं के कारण काफी सतर्क थे।