SGPC का सरकारों पर फूटा गुस्सा, 'सतलुज' फिल्म के लिए सड़कों पर

प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला

प्रदर्शनकारियों ने स्वर्ण मंदिर से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक मार्च किया। उनके हाथों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए इंसाफ की मांग करने वाले बैनर थे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से पंजाब के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। SGPC ने 14 जुलाई को सतलुज नदी के किनारे खालरा की विरासत को सम्मान देने और इन मुद्दों पर ध्यान बनाए रखने के लिए एक अरदास (प्रार्थना) समारोह आयोजित करने की योजना भी बनाई है।