SGPC का सरकारों पर फूटा गुस्सा, 'सतलुज' फिल्म के लिए सड़कों पर
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) अमृतसर में सड़कों पर उतर आई और 'सतलुज' फिल्म पर लगाई गई पाबंदी का विरोध किया। यह पंजाबी फिल्म कार्यकर्ता जसविंदर सिंह खालरा और पंजाब में उग्रवाद के दौर में लापता हुए सिख युवाओं को ढूंढने के उनके संघर्ष की कहानी बताती है। SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के नेतृत्व में, इस समूह ने सरकारों पर सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला
प्रदर्शनकारियों ने स्वर्ण मंदिर से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक मार्च किया। उनके हाथों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए इंसाफ की मांग करने वाले बैनर थे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से पंजाब के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। SGPC ने 14 जुलाई को सतलुज नदी के किनारे खालरा की विरासत को सम्मान देने और इन मुद्दों पर ध्यान बनाए रखने के लिए एक अरदास (प्रार्थना) समारोह आयोजित करने की योजना भी बनाई है।