कोटा में भीषण हादसा: तीर्थयात्रा बनी मातम, 8 श्रद्धालुओं की मौत, 17 घायल

राजस्थान के कोटा जिले में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश से तीर्थयात्रियों को लेकर आ रहा एक टेम्पो ट्रैवलर डिवाइडर तोड़कर करीब 20 फीट गहरे एक मौसमी नाले में गिर गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। टेम्पो ट्रैवलर में बैठे ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रहने वाले थे। वे आपस में रिश्तेदार या दोस्त थे। हादसे में घायल हुए कई लोगों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।