महाराष्ट्र: बीड में सड़क पर बने गड्ढों से अनियंत्रित हुई कार बस से टकराई, 5 लोगों की मौत

हादसे में जान गंवाने वाले 5 लोग माजलगांव के रहने वाले थे और तुलजापुर जा रहे थे। इस दुर्घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। सड़क की खराब हालत से नाराज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी सड़क जाम कर दी। उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन के कारण घंटों तक यातायात बाधित रहा। बाद में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बात की और मामला शांत कराया।