पंजाब में लू का कहर: बिजली कटौती से भड़के लोग, कर्मचारियों पर हमले तक बात पहुंची देश Apr 30, 2026

पंजाब में भीषण गर्मी (लू) की वजह से बिजली की मांग काफी बढ़ गई है, जिसके चलते लंबे समय तक बिजली कटौती हो रही है। 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में जब लोग अपने पंखे और AC चला रहे हैं, तो बिजली पर बोझ बहुत बढ़ गया है। इसी कारण लोग 2 से 6 घंटे तक की बिजली कटौती से परेशान हैं।

यह परेशानी अब गुस्से में बदल रही है, जिसके चलते जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और बिजली विभाग के कर्मचारियों से लोगों की झड़पें भी हो रही हैं। मोगा में तो एक सहायक उप-केंद्र अटेंडेंट के साथ कथित तौर पर मारपीट की घटना भी सामने आई है, जो काफी चिंताजनक है।