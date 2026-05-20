आंध्र प्रदेश: आज 47 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा, लू का भीषण अलर्ट जारी

233 मंडलों में लू का असर

लू का असर अब पूरे राज्य में फैल गया है, जिससे 23 जिलों के 233 मंडल इसकी चपेट में हैं। फिलहाल पलनाडु जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जैसे तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान रहने की उम्मीद है, जबकि अंदरूनी जिलों में मौसम थोड़ा कम गर्म रहेगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। खूब पानी पिएं और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस गर्मी में उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। रायलसीमा क्षेत्र में जल्द ही हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है।