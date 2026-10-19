चेन्नई में कुदरत का तांडव: बारिश से शहर जलमग्न, अस्पताल तक में घुसा पानी
चेन्नई में सुबह होते ही जबरदस्त बाढ़ का मंजर सामने आया। रात भर में पैरिज कॉर्नर इलाके में 36 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे कई सड़कें पानी में डूब गईं और रोजमर्रा के काम ठप पड़ गए।
मुख्यमंत्री विजय ने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार रिपॉन बिल्डिंग स्थित चेन्नई महानगरपालिका के कंट्रोल रूम का दौरा किया और बाढ़ के हालात का जायजा लिया। चेन्नई, तिरुचि, कोयम्बटूर और नीलगिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां और भी तेज बारिश की आशंका जताई गई है।
तिरुवोट्टियूर मैटरनिटी अस्पताल में घुटनों तक पानी
बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पैरिज कॉर्नर जैसी प्रमुख जगहों पर दिखा। तिरुवोट्टियूर के मैटरनिटी अस्पताल के पास घुटनों तक पानी जमा हो गया, वहीं एक नवरात्रि पंडाल भी ढह गया।
जेमिनी फ्लाईओवर जैसी जगहों पर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी मानसून का असर अभी भी बना हुआ है, इसलिए तमिलनाडु के कई इलाकों में और बारिश की संभावना है।