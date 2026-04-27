हापुड़ में भीषण आग से 70 घर जलकर राख, हुआ करोड़ों रुपयों का नुकसान

एक करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान

आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचिं गई। आग बुझाने के लिए आठ दमकल गाड़ियां पहुंचीं, लेकिन चारों ओर फैले प्लास्टिक और कबाड़ के ढेर के कारण आग पर काबू पाने में काफी समय लग गया। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति का नुकसान 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंका जा रहा है। एक गोदाम मालिक के अनुसार, उनके 1,000 से ज्यादा सामान के बंडल जलकर खाक हो गए। आग लगने के असल कारणों का पता लगाने के लिए अब जांच शुरू कर दी गई है।