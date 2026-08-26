तेलंगाना: सूर्यापेट में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर से 6 की मौत
तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद से एलुरु जा रही एक निजी बस में 42 यात्री सवार थे। हैदराबाद-विजयवाड़ा हाईवे पर सुबह करीब साढ़े 4 बजे इस बस की टक्कर एक कंटेनर ट्रक से हो गई। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं और कई घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जताया शोक
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। पुलिस के शुरुआती बयान के मुताबिक, माना जा रहा है कि बस से टक्कर होने से पहले ट्रक डिवाइडर से टकरा गया था। हालांकि, पुलिस अभी भी इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है ताकि हादसे की असल वजह सामने आ सके।