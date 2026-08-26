तेलंगाना: सूर्यापेट में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर से 6 की मौत

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। पुलिस के शुरुआती बयान के मुताबिक, माना जा रहा है कि बस से टक्कर होने से पहले ट्रक डिवाइडर से टकरा गया था। हालांकि, पुलिस अभी भी इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है ताकि हादसे की असल वजह सामने आ सके।