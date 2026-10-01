रायगढ़ में समुद्र में 8 छात्र डूबे (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा, समुद्र में डूबने से 8 छात्रों की मौत

लेखन आबिद खान 07:39 pm Oct 01, 202607:39 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के रायगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के दिवेआगर समुद्र तट पर डूबने से 8 छात्रों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी छात्र पुणे की एक कोचिंग के थे और रायगढ़ पिकनिक मनाने के लिए गए थे। नहाते वक्त सभी समुद्र के गहरे पानी में उतर गए और तेज लहरों की चपेट में आने से डूब गए। पुलिस ने बताया कि सभी शव बरामद कर लिए गए हैं।