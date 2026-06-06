भयानक हादसा: पंजाब में 8 की मौत, 'ब्लैकस्पॉट' फिर बना जानलेवा

स्थानीय लोग हादसे के बाद सड़क चौड़ी करने की मांग कर रहे

इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं 4 अन्य की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। अभी भी कई घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोग इस जगह को 'ब्लैकस्पॉट' यानी हादसों का गढ़ बता रहे हैं। वे सरकार से इस सड़क को चौड़ा करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे और हादसे न हों।