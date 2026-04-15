पंजाब: फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 6 की मौत और 25 घायल देश Apr 15, 2026

मंगलवार रात पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में एक बस हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आनंदपुर साहिब से बैसाखी मनाकर घर लौट रहे भक्तों को ले जा रही यह बस रात करीब 10 बजे हिम्मतपुरा गांव के पास पलट गई। बस में बैठे सभी लोग मैन मजरी गांव के रहने वाले थे। जान गंवाने वालों में एक महिला भी शामिल है।