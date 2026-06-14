महाराष्ट्र के सोलापुर में पिकअप कुएं में गिरी, कम से कम 14 की मौत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां के तांडुलवाड़ी इलाके में एक पिकअप वैन कुएं में गिर गई। इस घटना में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और कई घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पिकअप में तीर्थयात्री सवार थे। कथित तौर पर ड्राइवर ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क से उतरकर पास के एक कुएं में गिर गया।
हादसा
मृतकों में महिलाएं-बच्चे शामिल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये भयानक हादसा म्हास्वड-पंढरपुर रोड पर हुआ। एक तेज रफ्तार पिकअप तंदुलवाड़ी गांव के पास बेकाबू होकर कुएं में गिरा। मरने वाले सभी लोग रंजनी गांव के रहने वाले थे और एक धार्मिक स्थल से दर्शन कर घर लौट रहे थे, तभी यह जानलेवा हादसा हुआ। कुएं में पानी भरा था, जिसके चलते वाहन में फंसे हुए लोग बाहर नहीं निकल पाए। कुछ लोगों की दबकर तो कुछ की डूबकर मौत हो गई।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद बचाव अभियान के दृश्य
Solapur Pandharpur Accident Pickup Van Falls Into Well 14 Dead— Arpit shukla ✍🏽 (@JournoArpit) June 14, 2026
महाराष्ट्र के पंढरपुर में बड़ा हादसा, कुएं में गिरी पिकअप वैन, 14 लोगों की मौत pic.twitter.com/JVdKrTUtDs