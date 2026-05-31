दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने से कम से कम 4 लोग मारे गए हैं

दिल्ली: 5 मंजिला इमारत गिरने से 4 की मौत, 10 घायल; कई अभी भी दबे

लेखन आबिद खान 02:57 pm May 31, 202602:57 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार शाम एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा घायल हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, करीब 12 लोगों को बचाया गया है। इमारत में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान चल रहा है। टीमें मलबे में लोगों की तलाश कर रही है।