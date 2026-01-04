ओडिशा के ढेंकनाल में एक खदान में विस्फोट से 4 मजदूरों की मौत हो गई है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ओडिशा के ढेंकनाल में खदान में धमाका, कम से कम 4 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान 11:27 am Jan 04, 202611:27 am

क्या है खबर?

ओडिशा के ढेंकनाल जिले में एक पत्थर की खदान में जोरदार धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि इस धमाके में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। यह घटना बीते दिन शाम करीब 6 बजे ढेंकनाल जिले के मोटांगा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गोपालपुर गांव में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के समय खदान में 6 मजदूर थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई।