ओडिशा के ढेंकनाल में खदान में धमाका, कम से कम 4 लोगों की मौत
क्या है खबर?
ओडिशा के ढेंकनाल जिले में एक पत्थर की खदान में जोरदार धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि इस धमाके में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। यह घटना बीते दिन शाम करीब 6 बजे ढेंकनाल जिले के मोटांगा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गोपालपुर गांव में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के समय खदान में 6 मजदूर थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई।
धमाका
मलबे में दबे मजदूर
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि घटना के वक्त खदान में ब्लास्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा था। मजदूर वाइब्रेटर का इस्तेमाल कर मलबा हटा रहे थे, तभी भरभराकर सारा मलबा उन पर गिर गया। 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मोटांगा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अंधेरा और दृश्यता कम होने के चलते बचाव अभियान में भी खासी परेशानियां आईं।
लापरवाही
बिना अनुमति खदान में हो रहे थे विस्फोट
शुरुआती जांच में पता चला कि खदान के पास ब्लास्टिंग ऑपरेशन करने के लिए वैध अनुमति नहीं थी। जिला खनन कार्यालय ने 8 सितंबर, 2025 को खदान होल्डर को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें ब्लास्टिंग क्लीयरेंस न होने के कारण खदान को बंद करने का निर्देश दिया गया था। अभी तक 2 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं। इनमें से एक बालासोर और एक मयूरभंज का बताया जा रहा है।