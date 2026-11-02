रेलवे की बड़ी चूक: इंजन के बिना 6 किलोमीटर तक लुढ़के 7 कोच, गेटकीपर ने टाला महासंकट

एक चौकस गेटकीपर ने कुछ अजीब आवाजें सुनीं। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी, जिसकी वजह से बाकी ट्रेनों को रोका जा सका और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रैक साफ करने वाली टीमों ने भारी मशीनों की मदद से पटरियों को खाली तो करा दिया, लेकिन इस घटना की वजह से ट्रेनों के आवागमन में काफी देरी हुई। इस हादसे ने इस महत्वपूर्ण जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह की लापरवाही कैसे हो सकती है, इसे लेकर लोग चिंतित हैं। अब इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग तेज हो गई है।