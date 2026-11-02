रेलवे की बड़ी चूक: इंजन के बिना 6 किलोमीटर तक लुढ़के 7 कोच, गेटकीपर ने टाला महासंकट
बेंगलुरु-चेन्नई के व्यस्त मार्ग पर एक बड़ा रेल हादसा होते-होते बचा, जब इंजन के बिना ट्रेन के 7 खाली कोच करीब 6 किलोमीटर तक अपने आप चलते हुए थामलेरी मुथुर के पास पटरी से उतर गए। दरअसल, तमिलनाडु के जोलारपेट्टई जंक्शन पर इन कोचों को मरम्मत के लिए खड़ा किया गया था, लेकिन इन्हें सही से सुरक्षित नहीं किया गया था।
गेटकीपर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
एक चौकस गेटकीपर ने कुछ अजीब आवाजें सुनीं। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी, जिसकी वजह से बाकी ट्रेनों को रोका जा सका और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रैक साफ करने वाली टीमों ने भारी मशीनों की मदद से पटरियों को खाली तो करा दिया, लेकिन इस घटना की वजह से ट्रेनों के आवागमन में काफी देरी हुई। इस हादसे ने इस महत्वपूर्ण जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह की लापरवाही कैसे हो सकती है, इसे लेकर लोग चिंतित हैं। अब इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग तेज हो गई है।