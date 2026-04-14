TCS में 'जीरो-टॉलरेंस' के दावों पर सवाल, यौन उत्पीड़न-धर्म परिवर्तन में 7 गिरफ्तार

उद्योग जगत के दिग्गजों ने की टीसीएस की आलोचना, एन चंद्रशेखरन ने दिया जवाब

उद्योग जगत के दिग्गजों ने टीसीएस की आलोचना की है। उनका कहना है कि कंपनी की शिकायत प्रणाली काफी कमजोर है, जिसके चलते लोग नकारात्मक नतीजों के डर से अपनी समस्याएं छिपाने पर मजबूर होते थे। इस पर टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जवाब दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा, "टाटा ग्रुप अपने कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की जोर-जबरदस्ती या गलत व्यवहार के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाता है।" चंद्रशेखरन ने यह भी कहा कि कंपनी जारी जांच में पूरा सहयोग कर रही है।