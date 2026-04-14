TCS में 'जीरो-टॉलरेंस' के दावों पर सवाल, यौन उत्पीड़न-धर्म परिवर्तन में 7 गिरफ्तार
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की नाशिक यूनिट में गंभीर आरोप लगे हैं। यहां यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन की शिकायतों के बाद सात कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार किए गए लोगों में टीम लीडर भी शामिल हैं। यह पूरा मामला अभी जांच के दायरे में है। TCS के शीर्ष प्रबंधन ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। वहीं, कंपनी के एचआर मैनेजर, जिन पर शिकायतों को अनदेखा करने का आरोप है, वह अभी फरार बताए जा रहे हैं।
उद्योग जगत के दिग्गजों ने की टीसीएस की आलोचना, एन चंद्रशेखरन ने दिया जवाब
उद्योग जगत के दिग्गजों ने टीसीएस की आलोचना की है। उनका कहना है कि कंपनी की शिकायत प्रणाली काफी कमजोर है, जिसके चलते लोग नकारात्मक नतीजों के डर से अपनी समस्याएं छिपाने पर मजबूर होते थे। इस पर टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जवाब दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा, "टाटा ग्रुप अपने कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की जोर-जबरदस्ती या गलत व्यवहार के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाता है।" चंद्रशेखरन ने यह भी कहा कि कंपनी जारी जांच में पूरा सहयोग कर रही है।