प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही नए कार्यालय से करेंगे काम, 'सेवा तीर्थ' भवन होगा नाम
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय जल्द ही अपने ऐतिहासिक स्थानांतरण के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय से 'सेवा तीर्थ' नाम के अत्याधुनिक परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। PMO को स्थानांतरित करने का काम केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा। बता दें कि साउथ ब्लॉक में पिछले 78 सालों से PMO कार्यालय हैं। हाल में कई राजभवनों (गवर्नर हाउस) का नाम बदलकर 'लोक भवन' किया गया है।
स्थानांतरण
PMO सेवा तीर्थ-1 से कार्य करेगा
PMO सेवा तीर्थ-1 से कार्य करेगा, जो वायु भवन के निकट स्थित एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव-I में 3 नवनिर्मित संरचनाओं में से एक है। बाकी के 2 भवन, सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3, में कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय होंगे। एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव में कामकाज चल रहा है। इससे पहले अगस्त में कर्तव्य भवन-3 इमारत का उद्घाटन हुआ था, जिसमें गृह, विदेश, ग्रामीण विकास समेत कई अहम मंत्रालय हैं, जो अब एक साथ एक भवन में आ गए हैं।
परियोजना
क्या है सेंट्रल विस्टा परियोजना?
सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के 4 किलोमीटर लंबे राजपथ को विकसित और संवारा जा रहा है। यहां नया संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय बन चुका है। अभी कई अन्य नई इमारतों का निर्माण कार्य जारी है। इमारतों को भारतीय नाम दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में अहम मंत्रालय हैं, जिनको भी नया भवन मिल रहा है। बाद में दोनों ब्लॉक में 'युगे-युगीन भारत' संग्रहालय बनाया जाएगा।