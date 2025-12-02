प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही नए कार्यालय से करेंगे काम, 'सेवा तीर्थ' भवन होगा नाम

अब प्रधानमंत्री का कार्यालय 'सेवा तीर्थ' भवन

लेखन गजेंद्र 04:41 pm Dec 02, 202504:41 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय जल्द ही अपने ऐतिहासिक स्थानांतरण के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय से 'सेवा तीर्थ' नाम के अत्याधुनिक परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। PMO को स्थानांतरित करने का काम केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा। बता दें कि साउथ ब्लॉक में पिछले 78 सालों से PMO कार्यालय हैं। हाल में कई राजभवनों (गवर्नर हाउस) का नाम बदलकर 'लोक भवन' किया गया है।