सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि अंधेरा होने के बाद सार्वजनिक पार्कों में भी करीब 89 प्रतिशत महिलाएं खुद को असुरक्षित बताती हैं। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत महिलाओं ने पुरुषों के गलत व्यवहार, जैसे घूरना या छेड़छाड़ को एक बड़ी वजह बताया।

ज्यादातर महिलाओं को यह भी नहीं पता था कि इन समस्याओं को ठीक करने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की है। इन चिंताओं को लेकर CEQUIN ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। संगठन ने सभी के लिए बेहतर जवाबदेही और सुरक्षित सार्वजनिक जगहों की मांग की है।