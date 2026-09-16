बेंगलुरु में सितंबर में 'जुलाई' वाली गर्मी, पारा 33 डिग्री पर
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बेंगलुरु में अभी भी गर्मी का प्रकोप जारी है। यहां का तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सितंबर के लिए सामान्य से करीब 3.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।
एयरपोर्ट पर तो पारा और भी ऊपर चढ़कर 33.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिसने इस महीने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।
कुछ बारिश की उम्मीद थी, लेकिन इसने इस भीषण गर्मी से कोई खास राहत नहीं दी है।
IMD ने कमजोर मानसून, सूखी हवाओं को बताया जिम्मेदार
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, तापमान में इस असामान्य बढ़ोतरी के पीछे कमजोर मानसून और उत्तर-पश्चिमी सूखी हवाएं जिम्मेदार हैं।
हालांकि, शाम को और बारिश होने से मौसम थोड़ा ठंडा हो सकता है, लेकिन इससे कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बादल छंटने के बाद, 30 डिग्री के आसपास वाला यह तापमान जल्द ही वापस लौट आएगा।