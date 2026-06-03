डिजिटल जनगणना: तमिलनाडु में 17 जुलाई से घर बैठे भरें अपनी जानकारी
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तमिलनाडु इस साल अपनी जनगणना को एक डिजिटल तरीके से करने जा रहा है। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक लोग अपने घर की जानकारी खुद भर सकेंगे, उन्हें किसी सरकारी कर्मचारी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद, 1 अगस्त से 30 अगस्त तक आवासों की गणना की जाएगी। यह 2011 के बाद भारत की पहली जनगणना होगी। दरअसल, इसे 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था।
प्रशिक्षकों को मिल रहा जनगणना का प्रशिक्षण
जनगणना को सुचारू रूप से चलाने के लिए, पूरे तमिलनाडु के मास्टर ट्रेनर्स को इन दिनों खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये ट्रेनर्स स्थानीय टीमों का मार्गदर्शन करेंगे, ताकि वे सही जानकारी इकट्ठा कर सकें और पूरे काम को व्यवस्थित रख सकें। इसका मुख्य उद्देश्य है पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा तेज और भरोसेमंद बनाना। साथ ही, जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल युग में ले आना भी इसका लक्ष्य है।