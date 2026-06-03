डिजिटल जनगणना: तमिलनाडु में 17 जुलाई से घर बैठे भरें अपनी जानकारी देश Jun 03, 2026

तमिलनाडु इस साल अपनी जनगणना को एक डिजिटल तरीके से करने जा रहा है। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक लोग अपने घर की जानकारी खुद भर सकेंगे, उन्हें किसी सरकारी कर्मचारी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद, 1 अगस्त से 30 अगस्त तक आवासों की गणना की जाएगी। यह 2011 के बाद भारत की पहली जनगणना होगी। दरअसल, इसे 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था।