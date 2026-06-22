MBBS छात्रा ने प्रशिक्षण के दौरान किया पुरुषों के शव का मजाक, मुंबई में दर्ज हुई FIR
मुंबई की MBBS छात्रा सेजल पवार ने एक कॉमेडी शो में एनाटॉमी की ट्रेनिंग के दौरान पुरुषों के शवों पर मजाक किया था। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि यह उन लोगों का अपमान है, जिन्होंने अपना शरीर विज्ञान के लिए दान किया है। इस घटना के बाद कॉलेज ने उन्हें 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई।
शव दान देने वालों का सम्मान करना जरूरी
इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेजों में शवों के प्रति सम्मान और उनके साथ सही बर्ताव को लेकर बहस छिड़ गई है। एस्टर व्हाइटफील्ड हॉस्पिटल की लीड कंसल्टेंट डॉ शिल्पा सिंगी ने कहा कि एनाटॉमी लैब में सिर्फ वैज्ञानिक पढ़ाई ही नहीं, बल्कि शरीर दान करने वालों का सम्मान भी बेहद जरूरी है। वहीं, गुरुग्राम के दीपम ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के डायरेक्टर और कंसल्टेंट (ऑर्थोपेडिक सर्जरी) डॉ अमित सिन्हा ने बताया कि शवों की मदद से छात्रों को अपने पेशे को गहराई से समझने का मौका मिलता है, इसलिए उनकी गरिमा बनाए रखना बहुत अहम है।