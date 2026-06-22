MBBS छात्रा ने प्रशिक्षण के दौरान किया पुरुषों के शव का मजाक, मुंबई में दर्ज हुई FIR

शव दान देने वालों का सम्मान करना जरूरी

इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेजों में शवों के प्रति सम्मान और उनके साथ सही बर्ताव को लेकर बहस छिड़ गई है। एस्टर व्हाइटफील्ड हॉस्पिटल की लीड कंसल्टेंट डॉ शिल्पा सिंगी ने कहा कि एनाटॉमी लैब में सिर्फ वैज्ञानिक पढ़ाई ही नहीं, बल्कि शरीर दान करने वालों का सम्मान भी बेहद जरूरी है। वहीं, गुरुग्राम के दीपम ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के डायरेक्टर और कंसल्टेंट (ऑर्थोपेडिक सर्जरी) डॉ अमित सिन्हा ने बताया कि शवों की मदद से छात्रों को अपने पेशे को गहराई से समझने का मौका मिलता है, इसलिए उनकी गरिमा बनाए रखना बहुत अहम है।