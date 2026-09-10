BRICS शिखर सम्मेलन: दिल्ली में छावनी जैसा माहौल, क्यों बढ़ाई गई सुरक्षा?

दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और सुरक्षा भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई है। अधिकारी उन संभावित विरोध प्रदर्शनों को लेकर सतर्क हैं, जो छात्र संगठन, एक्टिविस्ट, किसान और नागरिक समाज के समूह फलस्तीन, रूस-यूक्रेन संघर्ष, मणिपुर हिंसा, मानवाधिकारों से जुड़े मसलों और तिब्बत जैसे मुद्दों पर कर सकते हैं। जंतर-मंतर जैसे विरोध प्रदर्शन के जाने-पहचाने ठिकानों और खास राजनयिक इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है।