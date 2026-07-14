अमरनाथ यात्रा: CRPF ने संभाली कमान, हाईवे पर सुरक्षा सख्त की गई

अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। इसे देखते हुए व्यस्त जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा टीमें दिन-रात गश्त कर रही हैं, गाड़ियों की जांच कर रही हैं और खास जगहों पर पैनी नजर रख रही हैं। खासकर रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कड़ी चौकसी बरती जा रही है। इस साल 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार पर संपन्न होगी।