मणिपुर में सुरक्षा बलों का शिकंजा: कंगलेईपाक संस्थापक और UNLF संदिग्ध समेत 6 उग्रवादी गिरफ्तार

कंगलेईपाक के संस्थापक को गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार किए गए लोगों में इम्फाल पश्चिम से पकड़े गए कंगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (प्रोग्रेसिव वॉर ग्रुप) के स्व-घोषित 'संस्थापक अध्यक्ष' और 4 सदस्य शामिल हैं। वहीं, थौबल में पुलिस ने 24 साल के एक युवक को यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (पैंबेई) से जुड़ा होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसे बम धमाके में शामिल होने के शक में पकड़ा गया है। अधिकारियों के मुताबिक, साल 2023 में शांति समझौते पर दस्तखत के बाद भी, UNLF (पैंबेई) के कुछ सदस्य अभी भी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं।