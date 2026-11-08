कुलगाम में पिस्टल-ग्रेनेड संग 2 गिरफ्तार, श्रीनगर में 4 खूंखार आतंकियों पर बड़ा इनाम

इस बीच, श्रीनगर में एक बैनर लगाया गया है। यह बैनर 4 वांछित आतंकियों के बारे में जानकारी देने की अपील कर रहा है। इन आतंकियों में मोहम्मद लतीफ भट (जो इसी साल जुलाई में अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या से जुड़ा है), बिलाल अहमद मीर, मोहम्मद उमर मीर और आबिद कय्यूम लोन शामिल हैं।

बैनर में इन आतंकियों की हरकतों या उनके ठिकाने के बारे में पक्की खबर देने वाले को इनाम देने की बात कही गई है। साथ ही, सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखने का भी वादा किया गया है।