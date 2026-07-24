CJP और सरकार के बीच दूसरी बार बातचीत हुई, करीब एक घंटे चली चर्चा
क्या है खबर?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच आज दूसरी बार बातचीत हुई। दिल्ली के विट्ठलभाई पटेल हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की CJP प्रतिनिधियों के साथ करीब एक घंटे चर्चा हुई। इस बीच नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। आज सुरक्षा और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई है। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है।
मांग
बैठक से पहले CJP ने फिर दोहराई मांगें
बैठक से पहले CJP ने स्पष्ट किया कि नया कानून बनाने के प्रधानमंत्री के वादे और सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने के फैसले से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर उनका रुख नहीं बदला है।
CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "हमारी मांगें वही हैं और जब तक वे पूरी नहीं हो जातीं, तब तक विरोध जारी रहेगा। उम्मीद है कि सरकार खुले मन से आएगी और लोगों की चिंताओं को सुनेगी।"
ट्विटर पोस्ट
बैठक के दौरान CJP प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय मंत्री
VIDEO | Delhi: Visuals of meeting between CJP delegation and Union Ministers Jitendra Singh and JP Nadda.#JantarMantarProtest #CJP #NEET— Press Trust of India (@PTI_News) July 24, 2026
(Full video available on PTI videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/A88Hcsd1LM
दिपके का बयान
दिपके बोले- प्रधान के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रहेगा
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।
दिपके ने कहा, "प्रधान का इस्तीफा ही एकमात्र स्वीकार्य नतीजा है। यह आंदोलन देश के युवाओं का है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी का। हमें प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लिया जाएगा।"
उन्होंने आरोप लगाया कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिरासत में रखा गया था।
नई दिल्ली
नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद
CJP के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया है।
DMRC ने कहा, 'नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद किया गया है। इस स्टेशन पर कोई इंटरचेंज सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है।'
इससे पहले आज सुबह 7:30 बजे दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशनों को बंद कर दिया गया था।
कैबिनेट
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई
पेपर लीक को लेकर बढ़ते विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। माना जा रहा है कि बैठक में परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नए सुझावों पर विचार किया जाएगा।
खबर है कि पुराने कानून में संशोधन कर उसे और ज्यादा सख्त बनाने पर भी विचार किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री के बयान से इसके संकेत निकाले जा रहे हैं।